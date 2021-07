Meteo, da martedì 6 luglio nuova ondata di caldo intenso

La prossima settimana assisteremo ad una nuova ondata di caldo sull’Italia, a causa dell’espansione verso la Penisola dell’Anticiclone Africano con il suo carico di aria rovente. Le temperature tenderanno così, da martedì 6 luglio, ad aumentare con valori sopra le medie e punte fino a sfiorare i 40 gradi. Le regioni più coinvolte dalla massa d’aria calda saranno quelle centro-meridionali, mentre al Nord si sperimenterà un caldo afoso e con valori difficilmente oltre i 35 gradi. L’ondata di caldo potrebbe proseguire fino a venerdì per il Centro-nord e fino a sabato per il Sud ma si tratta di una tendenza che andrà verificata nei prossimi aggiornamenti meteo.

Nuova ondata di caldo da martedì 6 luglio

Martedì si profila una giornata stabile e soleggiata sulla maggior parte delle regioni con temporali in sviluppo sulle Alpi centro-occidentali. Caldo intenso con punte di 36-37 gradi nelle zone interne del Centro e sulle Isole maggiori.

Il Nord in settimana verrà lambito dalle code delle perturbazioni in transito sull’Europa centrale: l’atmosfera quindi risulterà più instabile con rischio di temporali su Alpi e Prealpi e localmente fino in Val Padana, in particolare nella giornata di mercoledì 7 luglio.