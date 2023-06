Meteo, da martedì 20 giugno l'ondata di caldo entra nel vivo

L’intensa ondata di caldo che ha preso il via con l’espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo e sull’Italia, sarà associata a condizioni di tempo in prevalenza stabile e raggiungerà il suo apice tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, con picchi di temperatura superiori ai 35 gradi e punte prossime ai 40 gradi possibili in Sardegna: l’Isola infatti non soltanto verrà raggiunta dalla parte più rovente della massa d’aria di origine africana, ma è anche investita da venti di Scirocco. Ad accentuare gli estremi di caldo e di afa, contribuirà anche l’intensa radiazione solare che tocca i massimi proprio in corrispondenza del solstizio.

I dati attualmente a nostra disposizione indicano che l’ondata di calore non sarà particolarmente durevole: tra venerdì 23 e sabato 24, con l’indebolirsi dell’anticiclone, il tempo dovrebbe tornare più instabile a partire dal Centro-Nord e le temperature riallinearsi a quelle normali per il periodo.

Le previsioni meteo per martedì 20 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nuvole quasi del tutto assenti al Sud e in Sicilia; qualche annuvolamento in sviluppo nelle ore pomeridiane sulle zone alpine e prealpine, con locali temporali sulle Alpi occidentali.

Temperature in aumento, con valori massimi tra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi nell’interno del Centro e in Sicilia, fino a 38-39 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente e in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 giugno

Giornata di tempo stabile e caldo, con scarsi annuvolamenti e locali, brevi temporali pomeridiani sulle zone alpine.

Temperature in ulteriore aumento da nord a sud, specie nei valori massimi, che potranno raggiungere punte di 35-38 gradi e di nuovo sfiorare i 40 gradi nell’interno della Sardegna.