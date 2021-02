Meteo, da martedì 16 febbraio graduale aumento delle temperature

Da martedì 16 febbraio arriveranno correnti più miti atlantiche e le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare. La tendenza meteo

A partire da martedì 16 febbraio l’ondata di freddo si attenuerà sull’Italia. Le temperature tenderanno lievemente ad aumentare e, nella parte finale della settimana, torneremo su valori più vicini alla norma del periodo. Si attiveranno da martedì venti più miti di Libeccio sul settore ligure che riusciranno a scalzare la massa d'aria gelida affluita sul Paese in questo weekend.

Da martedì 16 febbraio temperature in aumento

Martedì le nuvole prevarranno in Liguria, settore centrale tirrenico con rischio di deboli e isolate piogge tra Liguria e alta Toscana. Nel resto del Paese prevarrà il sole. Temperature in rialzo, anche se i valori saranno ancora sotto le medie. All’alba gelate diffuse al Centro-nord con temperature sottozero.



Mercoledì 17 febbraio il tempo sarà soleggiato in gran parte del Nord e le nuvole saranno in aumento invece al Centro-sud, ma con rischio di deboli piogge solo tra il Levante e l’alta Toscana. Si attiveranno miti venti sud-occidentali con temperature di conseguenza in sensibile aumento. I valori torneranno così più in linea con le medie stagionali nell'ultima parte della settimana.