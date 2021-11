Da lunedì 22 novembre per l'Italia si aprirà una nuova fase di maltempo per l'arrivo di alcune perturbazioni, che faranno peggiorare le condizioni meteo su gran parte del Paese.

La perturbazione n.6 arrivata domenica 21 novembre, lunedì 22 transiterà sull'Italia portando piogge diffuse soprattutto su alto Adriatico, Emilia Romagna, Piemonte occidentale, regioni centrali e Campania. Qualche pioggia, però, potrà interessare anche le Isole, la Puglia meridionale e, al mattino, anche Lombardia e Valle d'Aosta. I fenomeni potranno risultare più intensi, sotto forma di rovesci e temporali, in Campania, Sardegna e Salento.

Meteo: previste nevicate ad alta quota

In questa fase sono previste nevicate al alta quota, con neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi occidentali. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime non subiranno grandi variazioni. Sono previsti venti fino a tesi di libeccio al Sud, e da nord-est tra alto Adriatico e Ligure.

Previsioni Meteo per martedì 23 novembre

Martedì 23 la perturbazione scivolerà verso est, permettendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo. In giornata qualche pioggia potrà ancora interessare le regioni Adriatiche centro-meridionali, la Campania, il basso Lazio e il Piemonte. Più sole, invece, al Nord-Est e tra Sicilia e Calabria, mentre sul resto d'Italia prevarranno le nuvole.

A metà settimana una nuova perturbazione (n.7) raggiungerà l'Italia, con effetti che interesseranno gran parte del nostro territorio.