Meteo, da lunedì 13 inverno in pausa: alta pressione protagonista con sole e temperature in aumento

Inverno di nuovo in pausa da lunedì 13: per la prossima settimana si conferma il consolidamento di un vasto e robusto campo di alta pressione, destinato ad abbracciare quasi tutto il continente e il cui baricentro tenderà a portarsi dapprima sul cuore dell’Europa, successivamente sopra l’area mediterranea. Si tratta, dunque, di un nuovo stop sia alle perturbazioni atlantiche, costrette a compiere un giro molto largo intorno all’anticiclone, sia ad eventuali nuove irruzioni fredde verso le medie-basse latitudini e l’Italia.

Un cambio della circolazione atmosferica che, per il nostro Paese, si tradurrà in una fase meteorologica caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e da un clima ovunque sensibilmente più mite.

Lunedì 13 gli ultimi effetti dalle perturbazione 6 di febbraio:

Giusto nella giornata di lunedì si potranno ancora osserveranno alcuni residui annuvolamenti all’estremo Sud e sulla Sicilia, legati alla coda del fronte freddo diretto tra Grecia e Turchia (perturbazione n.6 di febbraio), previsto transitare sulle regioni meridionali tra domenica 12 e le prime ore di lunedì 13, ma con scarsi fenomeni associati.

Per il resto, ci attende un periodo secco, che di fatto aggraverà la situazione sulle regioni nord-occidentali, già piegate da condizioni di siccità estrema.

Dal punto di vista termico, le temperature si riporteranno diffusamente al di sopra della norma, in modo marcato nella prima parte della prossima settimana, con un’anomalia positiva anche di 6-8 gradi sulle regioni centro-settentrionali dove lo zero termico si porterà al di sopra dei 3000 metri. Inoltre, per effetto anche della marcata inversione termica, aumenterà il rischio nebbie e nubi basse sulla valle padana, sulle pianure e valli di Toscana, Umbria e Lazio, in particolare tra mercoledì e venerdì.