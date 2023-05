Da giovedì caldo in aumento e sole protagonista, quasi per tutti. La tendenza meteo fino al primo weekend di maggio

Il mese di maggio si è aperto con una fase di forte maltempo, segnata da piogge abbondanti e temperature in calo da Nord a Sud, ma da metà settimana si profila uno scenario meteo più tranquillo.

Tra mercoledì e giovedì, infatti, l'alta pressione si estenderà gradualmente sull'Italia, accompagnata da un sensibile aumento delle temperature e dal ritorno di condizioni meteo stabili e soleggiate. Durerà fino al weekend?

La tendenza meteo fino al primo weekend di maggio

L'alta pressione, che da mercoledì 3 maggio si estenderà sul Nord Italia, si rinforzerà ulteriormente nella giornata di giovedì 4. Ne conseguiranno condizioni meteo in generale stabili, con tanto sole e temperature in aumento. Qualche residuo episodio di instabilità potrà tuttavia insistere in parte dell'estremo Sud, con locali rovesci o temporali che potrebbero coinvolgere in particolare la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Venerdì 5 maggio l'anticiclone si consoliderà con più decisione su tutto il Paese, impedendo l'arrivo di nuove piogge. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte dell'Italia. Da sabato 6, però, alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale dovrebbero lambire le nostre regioni settentrionali, provocando un aumento dell'instabilità che al momento sembra destinata a coinvolgere in particolare le aree alpine e prealpine, con qualche sconfinamento possibile sulle vicine pianure.

La tendenza meteo per il weekend presenta ancora margini di incertezza: vi invitiamo quindi a non perdere i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sulle zone che potranno essere coinvolte da piogge e temporali.

Dal punto di vista delle temperature, in tutta la seconda parte della settimana si profila un clima decisamente mite, con un deciso rialzo termico e valori massimi per lo più compresi tra i 20 e i 25 gradi, ma con possibili punte anche superiori nelle zone più miti.