Meteo, da giovedì 9 nuove piogge e temporali sulle Isole

Da metà settimana le condizioni meteo sull’Italia saranno influenzate da una circolazione di bassa pressione che si formerà sul Mediterraneo occidentale e che andrà a spostarsi verso la Sicilia e la Sardegna.

Al mattino di giovedì 9 settembre il tempo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, salvo una maggiore nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest e sulle Isole e il rischio di qualche isolato temporale sul sud della Puglia. Durante le ore pomeridiane si svilupperanno nuvole sulle Alpi centrali e sulle zone interne del Centro-Sud. Non si esclude la possibilità di rovesci o temporali isolati sui rilievi alpini centrali, sulla Sicilia centro-orientale, sulla Sardegna tirrenica, specie in serata, e sulle zone montuose di Toscana, Lazio e Calabria. Le temperature non subiranno particolari variazioni.

Il rischio di rovesci sparsi e temporali nella giornata di venerdì 10 interesserà soprattutto la Sardegna, in particolare su quella orientale, ma qualche rovescio potrà interessare anche Sicilia e Calabria.

Nella giornata di sabato 11 l’instabilità dovrebbe coinvolgere soprattutto la Calabria e alcuni settori della Sicilia orientale, con una maggiore probabilità di rovesci anche sulle Alpi centrali.

Per quanto riguarda le temperature è previsto un aumento nella seconda parte della settimana, con valori che al Centro-Nord potranno portarsi sopra le medie del periodo.