Meteo, da giovedì 5 fine del gran caldo al Sud

Giovedì 5, dopo il passaggio della perturbazione, le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente al Nord, con ampie schiarite al Nord-Ovest, qualche nuvola e pioggia mattutina al Nord-Est e fenomeni sparsi fino al pomeriggio in Friuli. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso al Centro, con basso rischio pioggia. Più sole, invece, al Sud, in Sicilia e Sardegna. Il caldo tenderà a calare al Centro-Sud, con temperature che potrebbero superare localmente i 35 gradi solo in Sicilia e Calabria. Al Nord le temperature saranno in rialzo, ma con massime comprese tra i 26 e i 30 gradi.

La giornata di venerdì 6 sarà nel complesso soleggiata sull’Italia, con pochi annuvolamenti di rilievo e soltanto la possibilità di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi orientali, tra Veneto e Friuli. Si attenua ulteriormente il caldo al Sud con punte intorno ai 35 gradi ancora possibili sulla Sicilia; nel resto d’Italia temperature estive e in generale intorno ai 30 gradi, salvo qualche punta di 33-34 gradi al Sud. Venti in generale deboli, salvo moderati rinforzi di libeccio nel Mar Ligure.

Nel fine settimana del 7 e 8 agosto la tendenza mostra un tempo generalmente stabile e soleggiato al Centro-Sud, ma con un nuovo possibile aumento delle temperature. Al momento la situazione per il Nord resta più incerta: l’alta pressione, infatti, sembra far più fatica ad imporsi sulle regioni settentrionali.