Meteo, da giovedì 4 aprile pausa dalle piogge: torna l'alta pressione

I giorni successivi alle festività pasquali vedranno il rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale di un campo di alta pressione, sebbene persisteranno correnti occidentali in quota che potranno indirizzare verso il Mediterraneo sistemi nuvolosi poco attivi che influenzeranno marginalmente il nostro Paese, poiché le parti più attive delle perturbazioni resteranno a latitudini più elevate.

In questo contesto le temperature tenderanno a ridimensionarsi temporaneamente verso il basso dopo il caldo anomalo che nelle festività pasquali ha interessato il Centro-Sud, e si manterranno comunque su valori primaverili anche leggermente sopra le medie, in attesa di un nuovo probabile e sensibile rialzo nell'ultima parte della settimana.

Torna l'alta pressione: da giovedì 4

Mercoledì 3 una di queste deboli perturbazioni riuscirà ad attraversare rapidamente il Centro-Nord, con nuvolosità a tratti anche compatta e la possibilità, specie nella prima parte della giornata, di qualche pioggia sulla Liguria, sull'alta Toscana e all'estremo Nord-Est. Non si esclude anche qualche sporadica precipitazione sulle Alpi, con quota neve intorno ai 1500-1600 metri. Al Sud nuvolosità scarsa e irregolare con il transito di velature. Temperature in calo nelle minime al Centro-Sud e nelle massime al Nord. Venti in prevalenza deboli o moderati meridionali.

In seguito, da giovedì 4 e probabilmente almeno fino a sabato 6 aprile, l’alta pressione dominerà la scena sull'Italia determinando condizioni di diffusa stabilità, assenza di precipitazioni significative e con giornate in gran parte soleggiate. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.