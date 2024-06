Meteo, da giovedì 27 migliora per l'espansione dell'anticiclone, ma al Nord non durerà a lungo

Nella parte centrale della settimana l’area ciclonica associata alla perturbazione n.9 di giugno e responsabile del peggioramento di queste ore sull’Italia centro-settentrionale si sposterà lentamente verso la Penisola balcanica, consentendo una progressiva attenuazione dell’instabilità atmosferica.

Nella giornata di mercoledì 26, tuttavia, saranno ancora numerosi gli episodi temporaleschi che potranno svilupparsi sin dalla mattinata attorno alle zone montuose del Nord, lungo la dorsale adriatica dell’Appennino fino al settore lucano e al nord della Puglia, ma anche sulle pianure tra la Lombardia e le regioni di Nord-Est e con sconfinamenti fin verso le coste del medio versante adriatico. Tempo stabile e soleggiato sul medio e basso versante tirrenico, su Calabria e Isole maggiori.

Da giovedì 27 torna l'anticiclone, ma al Nord potrebbe cedere già in corrispondenza dell'ultimo weekend di giugno

Giovedì 27, invece, andrà decisamente meglio su tutto il Paese, con occasione per brevi e isolati rovesci pomeridiani limitatamente al settore alpino e prealpino orientale. Per il resto tempo buono o discreto, con prevalenza di sole e senza precipitazioni.

La tendenza per la parte finale della settimana, dunque anche per l’ultimo weekend di giugno, resta molto incerta. Venerdì 28 dovrebbe proseguire la stabilità atmosferica, grazie ad un promontorio di matrice nord africana, in espansione verso il Mediterraneo centrale, ma che tuttavia, tra sabato e domenica, potrebbe cedere nuovamente all’altezza delle regioni settentrionali, consentendo il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.10). Attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Dal punto di vista climatico, infine, temperature inizialmente nella norma o addirittura anche sotto in alcuni settori del Centro-Nord (specie le aree coinvolte dall’instabilità), riprenderanno a salire sensibilmente a partire da venerdì, con una possibile breve fiammata africana al Sud e sulle Isole e termometro oltre 35 gradi.