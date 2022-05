Meteo, da giovedì 26 un vortice di maltempo spegne il grande caldo

Giovedì 26 maggio la perturbazione in ingresso nel Mediterraneo occidentale creerà un vortice di bassa pressione centrato tra le Baleari e la Sardegna, destinato nei giorni seguenti a persistere tra Mar Tirreno e Isole Maggiori. L’evoluzione del vortice, sia come traiettoria che come effetti sulle nostre regioni, non è al momento ancora facilmente individuabile: di conseguenza le previsioni per Centro-Sud e Isole per la seconda parte della settimana resta interessato da una scarsa affidabilità.

Fine del gran caldo: sull'Italia si formerà un vortice ciclonico

Ad oggi, la giornata di giovedì 26 vedrà prevalenza di cielo prevalentemente nuvoloso su gran parte del Paese, con maggiori schiarite sulle zone Ioniche e condizioni di instabilità, con rovesci e temporali possibili sulle zone alpine, in Emilia e al Nord-Est. Il vortice richiamerà venti di Maestrale sulla Sardegna, dove è previsto un calo termico e la possibilità di qualche rovescio nel sud dell’Isola.

Venerdì 27 il vortice insisterà probabilmente in prossimità della Sardegna, dove si accentuerà l’instabilità. Rovesci e temporali pomeridiani potrebbero formarsi lungo l’Appennino centrale, specie tra Lazio e Abruzzo. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, con qualche breve pioggia o rovescio a carattere isolate su Alpi e Appennino meridionale. Il vortice attiverà una ventilazione fino a localmente forte attorno alle Isole Maggiori.

Il caldo, tra giovedì e venerdì, subirà una attenuazione oltre che in Sardegna anche sulle regioni centro-meridionali, dove le temperature si riporteranno più vicine alla norma. Al Nord, invece, esaurita la fase di forte instabilità di metà settimana, le temperature tenderanno di nuovo ad aumentare, con valori anche poco oltre la media stagionale.