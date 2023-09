Meteo, da giovedì 21 pioggia protagonista ad iniziare dal Centro-Nord: i dettagli

La perturbazione (numero 5 di settembre) che sta arrivando sull’Italia, nelle prossime ore causerà un peggioramento del tempo in molte regioni del Centro-Nord, favorendo anche un calo delle temperature in gran parte d’Italia; nonostante ciò al Sud insisterà un caldo decisamente anomalo per questo periodo. Questa stessa perturbazione, domani (giovedì), porterà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord e alcune zone del Sud, mentre rimarranno escluse dalla fase di maltempo le estreme regioni meridionali, dove però comincerà ad attenuarsi il caldo anomalo degli ultimi giorni.

Venerdì è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 di settembre) che porterà nuovo maltempo dapprima più che altro al Nord e poi, nel corso del fine settimana anche al Centro e al Sud, favorendo tra l’altro un generale calo delle temperature che metterà fine ovunque alla fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per giovedì 21

Molte nubi al Nord, con piogge sparse su quasi tutte le regioni: verranno risparmiate solo Emilia e Romagna. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con rovesci e temporali isolati su regioni centrali, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 22

Cielo nuvoloso e piogge sparse al Nord. Alternanza tra sole e nuvole al Centro e Sardegna, con qualche pioggia su Toscana, Umbria, Marche e zone appenniniche di Lazio e Abruzzo. Bello al Sud. Temperature massime in calo al Nord, in crescita altrove.