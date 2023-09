Meteo: da giovedì 21 nuova perturbazione e aria fresca in arrivo! La tendenza

Giovedì 21 settembre la quinta perturbazione del mese, che mercoledì 20 si sarà già affacciata al Nordovest, estenderà i suoi effetti in forma irregolare anche al resto del Centronord fino a lambire la Campania e la Puglia. Le relative precipitazioni, anche sotto forma di locali rovesci o temporali, secondo le attuali proiezioni, saranno più probabili tra alto Piemonte, Lombardia e Triveneto e tra Levante ligure, Toscana e Lazio. Le schiarite più ampie dovrebbero favorire le Isole maggiori.

Le temperature saranno per lo più in calo eccetto sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno dove la ventilazione meridionale in intensificazione e fino a moderata favorirà anche qualche lieve aumento. In generale avremo ancora valori sopra le medie e con punte sopra i 30 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia.

Ultima parte di settimana sempre all'insegna del maltempo ma anche di aria più fresca: la tendenza meteo

L’ultima parte della settimana continuerà a essere piuttosto movimentata per l’ingresso nel Mediterraneo centrale di un’altra attiva e marcata onda depressionaria associata anche ad aria più fresca che progressivamente farà calare le temperature ad iniziare dal Nord per riportarle verso valori intorno alle medie stagionali o localmente anche un pochino al di sotto.

Venerdì 22 le aree di instabilità, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbero essere concentrate sulle regioni settentrionali a nord del Po e nel settore tra Liguria e Toscana. Nel fine settimana poi l’instabilità dovrebbe trasferirsi al Centrosud con conseguente miglioramento del tempo al Nord. L’evoluzione descritta è ancora affetta da una significativa incertezza: per conferme e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.