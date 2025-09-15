FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza

La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Tendenza15 Settembre 2025 - ore 11:07 - Redatto da Meteo.it
Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli a nostra disposizione, giungono ulteriori conferme di una settimana in cui protagonista della scena meteorologica sarà ancora una volta una massa d’aria molto calda per la stagione, associata all’espansione dell’alta pressione subtropicale verso l’Europa centrale e sopra il Mediterraneo occidentale. Le anomalie positive delle temperature saranno più marcate in Sardegna e sulle regioni centro settentrionali, particolarmente sulle Alpi dove lo zero termico supererà i 4000 metri.

Nella giornata di giovedì 18 settembre si avrà tempo soleggiato e clima estivo in quasi tutto il Paese. Possibili addensamenti nel sud della Sicilia. Temperature in aumento sulle regioni del Centro Nord. Venti tesi settentrionali sul mar Ionio e nel canale d’Otranto.

Ultima parte di settimana con pochi cambiamento: solo domenica 21 settembre potrebbe aumentare la nuvolosità. La tendenza meteo

Venerdì 19 cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti quasi ovunque deboli. Temperature in leggero aumento. La situazione probabilmente non presenterà alcun cambiamento nella giornata di sabato 20, mentre domenica 21 è possibile un aumento della nuvolosità sul Nord-Ovest.

