Meteo, da domenica 8 agosto nuova e intensa ondata di caldo sull'Italia

A partire da domenica 8 agosto si profila l’inizio di una nuova e molto intensa ondata di caldo sull’Italia. A causa della rimonta dell’Anticiclone nord-africano le temperature aumenteranno, con valori anche oltre i 40 gradi soprattutto al Centro-sud. Il caldo intenso proseguirà per tutta la prossima settimana e probabilmente fino al weekend di Ferragosto. Al Nord le temperature tenderanno ad aumentare con caldo intenso da metà della prossima settimana.

Domenica 8 agosto instabile al Nord e caldo intenso al Centro-sud

Intanto domenica 8 agosto il Nord dovrà fare i conti con un’atmosfera instabile a causa del transito di una perturbazione. Ci sarà il rischio di rovesci e temporali sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia ma anche su Trentino Alto-Adige, nord del Veneto e Friuli. Sulle regioni del Centro-sud il tempo sarà invece stabile e soleggiato.

Già domenica le temperature inizieranno ad aumentare con valori diffusamente sopra le medie al Sud e sulle Isole. L’aria rovente si farà sentire in mondo intenso sulle regioni centro-meridionali e nelle zone interne, tra martedì 10 e giovedì 12 agosto, si potrebbero superare i 40 gradi. Il caldo potrebbe proseguire anche nel weekend di Ferragosto ma per avere conferme in merito bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.