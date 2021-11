Meteo, da domenica 7 nuovo vortice ciclonico sul Mediterraneo

Le condizioni meteo da domenica 7 novembre saranno influenzate da un nuovo vortice ciclonico in approfondimento sul Mediterraneo a ovest della Sardegna.

Nella giornata di domenica 7 gran parte del Centro-Sud, la Liguria di Levante e l’alto Adriatico saranno interessati da una nuvolosità sparsa, con nubi più compatte sul medio adriatico ma con rischio di piogge e rovesci limitato alle coste toscane e alla Sardegna dove saranno possibili temporali sull’isola. Nel resto del Nord il tempo continuerà a essere stabile e soleggiato. E’ previsto un aumento delle temperature in quasi tutta l’Italia grazie anche ai venti di Scirocco che soffieranno con forte intensità sui mari di Ponente e sulle Isole.

Temperature in lieve aumento anche per effetto dei venti di Scirocco che soffieranno con forte intensità su Ionio e Tirreno. Venti settentrionali ancora localmente forti sul Ligure, deboli sull’medio-alto Adriatico. I mari intorno alla Sardegna potranno risultare ancora molto agitati a causa di un profondo vortice ciclonico in avvicinamento all’isola.

Ad inizio settimana il tempo risentirà dell'effetto del ciclone, che dovrebbe persistere a ovest della Sardegna. Il tempo sarà soleggiato sulle regioni settentrionali, mentre il cielo sarà molto nuvoloso sulle regioni adriatiche e nelle zone interne del Centro. Qualche pioggia isolata è possibile sulle coste tirreniche del Centro e in Sardegna, mentre in Sicilia è previsto un aumento dell'instabilità.

Le giornate saranno ancora ventose, per venti da sud ad eccezione dell'alto Adriatico e del Mar Ligure. Il vento sarà protagonista soprattutto in Sardegna, dove sono previsti mari agitati.