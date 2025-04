Meteo: da domenica 6 aprile clima da fine inverno! Brusco calo termico, venti freddi e neve

Cambio di scenario a partire da domenica 6 aprile, quando la circolazione atmosferica subirà una sostanziale modifica nell’area euro-mediterranea. Torneranno a prevalere le correnti fredde settentrionali che trasporteranno una massa d’aria artica il cui nucleo più freddo si sposterà dalla Scandinavia verso i Paesi dell’est fino alla penisola balcanica dove torneranno condizioni meteo pienamente invernali.

L’Italia verrà interessata solo dalla parte marginale di questa massa d’aria, ma sufficiente a determinare un crollo termico con valori diffusamente sotto la media e tipici di fine inverno. Il fronte perturbato che aprirà la strada a queste correnti fredde transiterà rapidamente sulle nostre regioni nel corso della giornata di domenica, portando piogge e rovesci a partire da Emilia Romagna e settore del medio Adriatico, in estensione al resto del Centro-Sud entro sera. Qualche pioggia più sporadica sarà possibile anche all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, mentre in Sicilia il tempo resterà per il momento stabile. Le nevicate interesseranno l’Appennino, e brevemente anche le Alpi occidentali, a quote alte, con tendenza a un graduale abbassamento, ma in vista di un rapido esaurimento delle precipitazioni. Le temperature massime di domenica subiranno un sensibile calo al Nord e sulle regioni centrali adriatiche con i venti che rinforzeranno dal pomeriggio da est o nord-est.

Lunedì 7 la massa d’aria artica invaderà gran parte del Paese determinando un ulteriore calo termico con temperature che scenderanno al di sotto delle medie stagionali, in maniera più sensibile al Nord e nel settore adriatico. Il tempo sarà prevalentemente stabile e asciutto, a parte la possibilità di piogge e rovesci su Calabria meridionale e Isole. Sarà un’altra giornata ventosa per venti nord-orientali.

Fra martedì 8 e mercoledì 9 un altro impulso perturbato potrebbe raggiungere il mediterraneo centrale determinando un po’ di instabilità per lo più fra l’area tirrenica e le Isole, sempre in un contesto di correnti fredde nord-orientali e clima più invernale che primaverile. Giovedì 10, in seguito al rinforzo dell’alta pressione, il tempo sarà più stabile e caratterizzato da un primo timido rialzo termico.