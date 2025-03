Meteo: da domenica 16 marzo si attenua il maltempo. Breve ondata di freddo in vista? La tendenza

Dopo diversi giorni caratterizzati da una serie di perturbazioni atlantiche, anche intense, da domenica 16 marzo il maltempo sarà in attenuazione sulle regioni settentrionali, ma con temperature in calo su tutto il Paese. Al Sud, in particolare, le temperature torneranno ad avvicinarsi alla media, dopo la fase di clima molto mite osservata in questi ultimi giorni. Al Nord e sulle regioni del versante adriatico l’aria fredda in arrivo da nordest potrebbe provocare una breve ondata di freddo tardivo nella prima parte della prossima settimana.

Nel dettaglio, nella giornata di domenica avremo nuvolosità variabile, con schiarite temporaneamente anche ampie. Al mattino locali precipitazioni sulle aree alpine (nevose sopra 1000 m circa), sul Lazio e nell’area del Levante Ligure. Nel pomeriggio rovesci isolati nel Cuneese; rovesci e possibili temporali isolati sul nord della Sardegna, nelle zone interne del Centro e lungo il medio versante adriatico. Temperature in calo, in particolare al Centro Sud e in Sicilia. Intensi venti di Libeccio sul mar Ligure.

Inizio di settimana freddo sull'Italia: la tendenza meteo

Nella prima parte della giornata di lunedì 17 marzo non si segnalano precipitazioni di rilievo. In seguito saranno invece possibili rovesci isolati sulle regioni nordorientali, in Abruzzo, nel sud della Sardegna, in Campania e sull’area dell’alto mar Ionio. La sera probabile deciso rinforzo dei freddi venti di Bora sull’Adriatico settentrionale. Per maggiori dettagli e ulteriori conferme dello scenario appena descritto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.