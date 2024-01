Meteo, da domenica 14 si cambia: in arrivo 3 perturbazioni in serie

Ultime ore di stabilità meteo sull’Italia: nel corso della giornata di domenica 14, infatti, l’alta pressione inizierà ad indebolirsi, sotto la spinta del flusso umido e temperato atlantico che, nel corso della prossima settimana, tornerà a coinvolgere il Mediterraneo centrale.

In seno a tali correnti si muoveranno velocissimi due impulsi perturbati. Il primo (n.4 di gennaio) attraverserà il Centro-Sud tra domenica 14 notte e lunedì 15 pomeriggio, in serata si troverà già sulla Grecia. Il secondo (n.5) raggiungerà la Sardegna lunedì sera, completerà il suo passaggio sopra la Sicilia e il Sud entro la fine di martedì. Nel frattempo, un fronte freddo di origine artica si muoverà verso i Balcani, senza coinvolgere il nostro Paese, salvo l’infiltrazione di aria temporaneamente più fredda sulle regioni settentrionali nel corso della giornata di martedì.

L’evoluzione successiva resta al momento molto incerta. Una più organizzata perturbazione atlantica (la n.6 del mese), collegata ad una depressione stazionaria da qualche giorno al largo del Portogallo, muovendosi verso est, dovrebbe investire gran parte dell’Italia tra mercoledì 17 e giovedì 18, con un maggiore coinvolgimento del Nord, dove potrebbero tornare alcune precipitazioni e un po’ di neve sulle Alpi, a quote localmente anche basse. Le temperature, inizialmente su valori in linea con il periodo, nei prossimi giorni subiranno un rialzo al Centro-Sud dove la settimana si profila particolarmente mite. Al Nord, invece, clima più invernale.

Le previsioni meteo per domenica 14

Nubi in aumento, con un cielo in prevalenza nuvoloso, sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e sulle Isole: nel corso della giornata locali deboli piogge o pioviggini su estremo levante ligure, Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica. Prevalenza di sole sulle aree alpine, all’estremo Nordest e sulle regioni centrali adriatiche, salvo velature. Nel resto del Nord cieli grigi a causa di nebbie o nubi basse, in temporaneo diradamento a metà giornata quando si osserverà qualche schiarita.

Venti occidentali in moderato rinforzo sui mari di ponente e sullo Ionio meridionale, con mari per lo più mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento: all’alba gelate diffuse al Nord e, localmente, nelle aree interne del Centro.

Le previsioni meteo per lunedì 15

Al Nord nebbie o nubi basse sulla valle padana e sull’alto Adriatico, in diradamento col passar delle ore. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la persistenza di nubi basse in Liguria. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con alcune isolate precipitazioni più probabili al Sud peninsulare. Fenomeni occasionali sulla Sicilia, al mattino anche su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata tendenza a schiarite sul medio e basso Adriatico, peggiora con alcune piogge sulla Sardegna, nella notte anche sulla Sicilia.

Temperature minime in rialzo ovunque, ma ancora deboli gelate all’alba al Nord. Massime in aumento al Centro-Sud. Venti tesi occidentali in rinforzo sui mari di ponente, mari e regioni meridionali, che diverranno mossi o molto mossi.