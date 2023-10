Meteo, continua il via-vai di perturbazioni: mercoledì 25 piogge residue

Continua il via-vai di perturbazioni sull'Italia: il maltempo che ha interessato il Centro-Nord e la Sardegna, mercoledì 25 coinvolge Sud Italia, estremo Nord-Est e regioni tirreniche.

La perturbazione numero 6 del mese in queste ore tende ad allontanarsi, permettendo un parziale miglioramento del tempo. Nonostante ciò non mancheranno però delle piogge residue, che in alcuni momenti della giornata bagneranno soprattutto il Nordest e le regioni tirreniche.

Nella seconda parte della settimana la situazione meteo rimarrà piuttosto movimentata, con l’alta pressione sempre lontana dall’Italia, su cui continueranno a scorrere umide e relativamente miti correnti atlantiche: è probabile anche il passaggio di altre perturbazioni, e dopo una prima (perturbazione numero 7 del mese) dagli effetti modesti, una seconda più intensa (la numero 8 di ottobre) tra la fine di giovedì 26 e la giornata di venerdì 27 potrebbe portare molte piogge al Nord e regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie lungo le coste adriatiche. Nel corso del giorno piogge residue su Venezie, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord, in diminuzione invece nel resto d’Italia: valori nel complesso vicini alle medie stagionali. Ventoso per venti da ovest o sud-ovest al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 26

Nuvole ovunque, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con poche piogge in prevalenza concentrate su Friuli, Venezia Giulia e regioni tirreniche. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Intensi venti di Libeccio sui mari di ponente.