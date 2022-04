Meteo, come sarà il tempo a Pasquetta? Le previsioni da Nord a Sud

Dopo le piogge della giornata di Pasqua, secondo le ultime previsioni meteo di Pasquetta, al Sud vi sarà un importante miglioramento. Piogge in esaurimento in mattinata e temperature in leggero rialzo.

17 Aprile 2022 - ore 14:24 Redatto da Redazione Meteo.it