Meteo, clima rovente nel weekend del 19-20 giugno

In questo fine settimana l’ondata di calore determinata dall’Anticiclone nord-africano raggiungerà il suo apice al Centro-Nord e in Sardegna, mentre proseguirà intensificandosi ulteriormente nelle regioni meridionali e in Sicilia, dove quindi nei i primi giorni della prossima settimana si conferma un ulteriore crescita delle temperature. La soglia dei 40 gradi sarà probabilmente raggiunta in questo fine settimana in Sardegna e tra lunedì e martedì in Sicilia. Il tempo sabato sarà in generale soleggiato, con brevi episodi di instabilità più che altro sulle zone alpine, dove il rischio di temporali sarà più marcato nella seconda parte di domenica, con qualche rovescio che potrebbe spingersi anche in pianura al Nord-Ovest; tra domenica e lunedì infatti una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale si avvicinerà alle nostre regioni settentrionali, grazie ad un indebolimento dell’anticiclone.

Previsioni meteo per sabato 19 giugno

Sabato tempo in generale soleggiato con qualche velatura passeggera, più frequente al Nord, Toscana e Sardegna. Nelle ore centrali del giorno aumento della nuvolosità sulle Alpi con una modesta instabilità che darà luogo solo a brevi e sporadici temporali, probabili nel settore nord-occidentale, nelle Dolomiti e sui rilievi friulani.



Temperature in ulteriore aumento, con massime per lo più comprese fra 29 e 35 gradi, ma con punte anche superiori al Centro-Sud, fino a picchi vicini ai 40 gradi in Sardegna dove insistono i venti di Scirocco.

Previsioni meteo per domenica 20 giugno

Domenica al mattino nubi in aumento al Nord-Ovest, con qualche rovescio o temporale su Alpi occidentali, Valle d’Aosta e Alpi lombarde. Sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa in gran parte del Nord, in Sardegna e sull’Appennino centrale; piogge e temporali si fanno più diffusi sull’arco alpino e sulle Prealpi, fino a coinvolgere le vicine zone di pianura del Piemonte. Ancora in prevalenza soleggiato nel resto del Paese.

Caldo in aumento fin dall’inizio della giornata; temperature massime pomeridiane in lieve calo nelle Alpi, in Piemonte e nella Sardegna occidentale.Ventilato al Nord-Ovest e sull’alto Adriatico; venti moderati meridionali nel medio Tirreno.