Meteo, clima molto freddo anche tra lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio

Aria gelida sull'Italia anche nella prima parte della prossima settimana tra il 15 e il 17 febbraio. Venti freddi e temperature sotto le medie. La tendenza meteo

Il freddo intenso proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, tra lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio con le temperature che resteranno al di sotto della norma. I valori saranno diffusamente sotto lo zero al mattino non solo al Centro-nord ma localmente anche al Sud.

A inizio settimana tra il 15 e il 18 febbraio clima ancora molto freddo sull'Italia

Lunedì prevarranno ancora le nuvole sulle regioni centrali adriatiche e al Sud con ancora il rischio di deboli nevicate a quote piuttosto basse. Nel resto del Paese il tempo sarà più soleggiato anche se le nuvole tenderanno ad aumentare sulle regioni nord-occidentali.

Martedì 16 febbraio invece tendenza ad un'attenuazione delle nuvole ed esaurimento dei fenomeni anche al Sud. Le nuvole saranno in aumento da ovest, nel settore ligure, in Toscana e a ridosso delle Alpi centrali di confine; le nuvole dovrebbero risultare più estese ma per lo più innocue mercoledì. Temperature in generale ancora sotto le medie stagionali con gelate notturne e valori di poco sopra lo zero anche nelle zone a bassa quota del Sud. Avremo anche un’insistenza dei freddi venti settentrionali al Centro-Sud che soffieranno anche forti sulle Isole.