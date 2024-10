Ciclone sulla Spagna, alta pressione in Italia: cosa succede nei prossimi giorni? Le previsioni meteo dal 31 ottobre

L’attuale fase anticiclonica, caratterizzata da condizioni meteo stabili, assenza di precipitazioni e temperature molto miti, proseguirà sull’Italia per tutto il resto della settimana, compreso il ponte festivo di Ognissanti.

La stabilità dell’atmosfera favorisce anche la formazione della nebbia, che ritroveremo in pianura padana e nelle valli del Centro di notte e al mattino fino almeno a sabato. Dal punto di vista termico, proseguirà il caldo fuori stagione e dunque la marcata anomalia positiva, specie al Centro-Nord dove si prevedono temperature fino a 5-6 gradi al di sopra della norma, mentre lo zero termico sulle Alpi nei prossimi giorni potrebbe addirittura sfiorare i 4000 metri!

L’anomala espansione dell’alta pressione, che si è spinta dal Mediterraneo fino all’Europa centrale, ha dato luogo a una configurazione in grado di bloccare il normale flusso dall’Atlantico verso il nostro continente, costringendo le perturbazioni a percorrere traiettorie molto più a nord, verso la Scandinavia.

Le cause del disastro in Spagna

Ai margini di questa imponente struttura anticiclonica è purtroppo ancora attiva un’intensa depressione caratterizzata da aria più fresca in quota (goccia fredda, identificata con l’acronimo “DANA” in Spagna), responsabile dei violenti temporali con eccezionali quantitativi di pioggia (sono stati misurati gli accumuli di un anno in poche ore!), che hanno devastato la regione spagnola di Valencia, con inondazioni e vittime.

Si tratta dello stesso ciclone che ha investito le nostre regioni di Nord-Ovest e le Isole maggiori poche giorni fa, e che lentamente si è diretto verso ovest: la sua potenza è alimentata dall’elevata e anomala temperatura superficiale del mar Mediterraneo. L’aria calda infatti può contenere grandi quantitativi di umidità, che poi viene scaricata sotto forma di piogge torrenziali. In occasione di questi drammatici eventi gli esperti non si stancano di ripetere che i Paesi mediterranei sono considerati dai climatologi un hot spot dei cambiamenti climatici, cioè un’area molto sensibile ai loro effetti.

Meteo Italia: le previsioni per giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween

Domani il tempo sarà in generale stabile, con cielo in prevalenza soleggiato. Da segnalare il passaggio di un po’ di nuvole in Calabria e sulle Isole maggiori, con la possibilità di brevi e sporadiche piogge a inizio giornata in Sicilia. Nella notte e al mattino formazione di nebbie sulla valle padana, lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli del Centro, in diradamento col passare delle ore.

Temperature stazionarie: minime e massime al di sopra della norma, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 18 e 23 °C al Nord, tra 20 e 26 °C al Centro-Sud e Isole. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti

Tempo ancora stabile e clima molto mite. Attese nubi irregolari in Sardegna, qualche velatura tra Calabria e Sicilia, mentre il cielo sarà sereno nel resto del Paese. Attenzione però alla presenza di foschie e nebbie nelle ore più fredde su pianure e valli del Centro-Nord.

Temperature invariate, con valori ancora ben al di sopra della media stagionale. Insiste un moderato Scirocco in Sardegna e sui mari circostanti, che restano mossi.