Meteo, ciclone mediterraneo in azione il 16 maggio: nubifragi e piogge torrenziali

Ciclone Mediterraneo in attivazione sull’Italia: ci aspettano ore con piogge intense, venti burrascosi, mari agitati e dunque con possibili criticità determinate dall’impatto sul territorio di questa perturbazione che tenderà a quietarsi solo a partire da metà settimana. Entro martedì 16 maggio il vortice di bassa pressione transiterà verso il Tirreno centrale, lambendo con il suo minimo depressionario le coste di Campania e Lazio. Prosegue dunque questa forte fase perturbata soprattutto al Centro-Sud e al Nord-est con rischio di nubifragi, fenomeni particolarmente insistenti previsti in Emilia-Romagna dove resta elevato il livello di allerta per il rischio idrogeologico. Il vortice ciclonico è associato a venti anche di burrasca o tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h e mari molto agitati; i litorali più esposti al vento saranno così soggetti a intense mareggiate. Da giovedì, con l’indebolimento del ciclone, il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Le previsioni meteo per martedì 16 maggio

Molte nuvole sull’Italia con piogge diffuse specialmente su Nord-est e Centro-sud, maggiormente insistenti in Emilia-Romagna e sul settore del basso Tirreno; fenomeni più isolati e deboli su Nord-Ovest e Sardegna. Rischio nubifragi e temporali soprattutto in Emilia-Romagna, Centro, Campania e nord della Calabria tirrenica. Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti molto forti su Mar Ligure, alto Adriatico e Centro-Sud con possibili raffiche di burrasca o tempesta intorno al ciclone posizionato sul Tirreno centrale. Mari ovunque molto mossi, fino ad agitati o molto agitati. Intense mareggiate lungo le coste più esposte al vento.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio

Perturbazione in lenta attenuazione, con condizioni meteorologiche in progressivo miglioramento e maggior spazio per il sole su estremo Nord-ovest, Sud e Sicilia. Ancora piogge sparse altrove, insistenti soprattutto su Emilia-Romagna e settore del medio-basso Tirreno. Venti in parziale attenuazione, sempre in rotazione ciclonica (antioraria) intorno al centro di bassa pressione posizionato in prossimità delle regioni centrali. Mari molto mossi o agitati.