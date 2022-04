Meteo, che tempo farà nella settimana di Pasqua? Sole o pioggia?

Secondo le ultime previsioni meteo, che tempo farà nella settimana di Pasqua? Ci aspetta l'aria primaverile che molti desiderano o una Pasqua fredda e piovosa? Ecco cosa dovremo attenderci per la prossima settimana. Le previsioni ci preannunciano giorni piacevoli all'insegna del bel tempo e del cielo sereno, ma anche una spiccata variabilità e imprevedibilità meteorologica.

Meteo Pasqua: che settimana sarà?

La settimana di Pasqua, secondo le previsioni meteo, prenderà il via con un lunedì 11 e martedì 12 aprile caratterizzati da bel tempo. Il cielo sarà pertanto in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta Italia.

Le giornate di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 saranno caratterizzate da una spiccata variabilità, con un’alternanza continua di annuvolamenti e periodi soleggiati. Le nubi in transito saranno generalmente poco dense e non associate a precipitazioni. Vi saranno però possibilità di piovaschi eccezionali sulla Sardegna tra mercoledì 13 e giovedì 14.



Nonostante la tendenza per il weekend di Pasqua sia al momento ancora molto incerta e non si possa escludere un peggioramento del tempo e una fase di maggiore instabilità atmosferica, si pensa che dalla serata di sabato 16 sera vi potranno essere alcuni rovesci o temporali al Sud e sulla Sicilia, mentre al Nord la pioggia interesserà le aree alpine e prealpine.

Come sarà invece la domenica di Pasqua? Lo scivolamento del fronte freddo lungo la Penisola potrebbe coinvolgere le regioni peninsulari e successivamente attardarsi sulle regioni meridionali.

Temperature settimana di Pasqua: cosa ci aspetta?

Quali saranno le temperature per la settimana di Pasqua. Di sicuro potremo finalmente mettere i cappotti e le giacche più pesanti nell'armadio. Si prospettano giorni più caldi, anche sopra la media. In alcune zone si arriveranno a toccare e superare perfino i 25 gradi. Per il giorno di Pasqua, però, aria più fredda potrebbe arrivare su tutta l'Italia e rinfrescare nuovamente le varie città riportando i dati a livello delle medie del periodo.