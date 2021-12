Meteo, Capodanno con caldo anomalo e nebbie. Quando tornerà la pioggia?

Nei giorni dopo il Capodanno le cose inizieranno lentamente a cambiare e il caldo anomalo avrà le ore contate. Una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il nostro Paese nella giornata di mercoledì 5 gennaio con un conseguente calo delle temperature.

Meteo, dopo Capodanno ancora nebbie e clima mite

Domenica tempo soleggiato al Sud e nelle Isole maggiori. Nebbie e nubi basse sulla Val Padana, sulle regioni centrali adriatiche in costa, nelle valli interne del Centro e in Campania. Nuvole presenti su Liguria e Toscana. Attenzione alla nebbia che sarà solo in parziale diradamento nel corso del giorno e tornerà a diffondersi nella sera e nella notte sulle stesse zone. Temperature massime oltre la norma soprattutto in montagna e nelle aree soleggiate. Valori più contenuti nelle aree nebbiose. Venti deboli, salvo rinforzi su Canale d’Otranto, Ionio e Canali delle Isole dove i mari saranno localmente mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Da mercoledì 5 gennaio probabile passaggio di una perturbazione

Lunedì 3 gennaio ancora nebbie in Val Padana e settore adriatico centrale, nuvole e cieli grigi sulla Liguria e sule regioni tirreniche.In giornata tendenza a l transito di qualche nuvola in più di tipo medio alto sulle regioni del Nord. Martedì 4 gennaio l’alta pressione tenderà ad indebolirsi: le nuvole aumenteranno al Nord con rischio di deboli precipitazioni sulla Valle D’Aosta e sulle Alpi piemontesi. Neve solo oltre i 2000 metri di quota.

Mercoledì arriverà la perturbazione con tempo in possibile peggioramento su Alto Adriatico, Emilia-Romagna e regioni del Centro. Nel giorno della Befana la perturbazione potrebbe poi raggiungere anche il Sud. Venti settentrionali in rinforzo con conseguente calo delle temperature.