Meteo, Capodanno 2023: come inizierà l'anno nuovo? Le ultime novità

Nella settimana che va da Natale a Capodanno 2023, salvo una breve parentesi, il tempo sarà condizionato dalla persistenza dell'anticiclone.

Una debole perturbazione a carattere di fronte freddo sfiorerà le regioni del Centro-Nord nella giornata di martedì 27. Nelle ore più fredde sarà possibile la formazione di nebbia in Val Padana e nelle zone pianeggianti del Centro-Sud. Qualche annuvolamento potrà interessare Emilia Romagna e il Centro, ma senza piogge di rilievo. Altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Le temperature subiranno un calo sulle Alpi e in Sardegna, mentre le temperature massime tenderanno ad aumentare al Nord-Ovest. Il vento di Maestrale sarà moderato in Sardegna e nel canale di Sicilia. Nelle valli alpine possibili episodi di foehn.

Capodanno 2023 con l'anticiclone? Le ultime novità

Nelle giornate successive, quindi tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, osserveremo un lieve calo delle temperature su buona parte del Paese e, in particolare, sulle Alpi. Si tratta di temperature comunque nella norma o poco al di sopra: nessuna ondata di freddo, insomma.

Le correnti in quota resteranno umide e occidentali, e la pressione al suolo su valori piuttosto alti: ciò significa che ancora per molti giorni non è previsto il transito di vere e proprie perturbazioni.

Giovedì sarà possibile qualche pioggia sul nord della Toscana. In seguito, specialmente tra fine anno e Capodanno, tornerà molto probabilmente a prevalere la stabilità dell'anticiclone, con temperature in aumento.