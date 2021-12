La settimana di Capodanno si aprirà con condizioni meteo ancora instabili in diverse regioni: lunedì 27 dicembre una perturbazione investirà l'Italia, portando piogge al Centro-Nord per investire poi anche il Sud alla fine della giornata.

I suoi ultimi effetti si faranno sentire martedì, quando in particolare all'estremo Sud si osserveranno ancora piogge residue. In giornata il cielo sarà in generale nuvoloso in tutto il Paese. Piogge per lo più deboli e isolate interesseranno ancora la Toscana e soprattutto le regioni meridionali, in particolare Puglia, Basilicata, Campania Meridionale, Calabria e Sicilia. Il tempo diventerà più instabile anche in Valle d'Aosta, con qualche pioggia e neve oltre i 1.200 e i 1.400 metri.

Le nuvole prevarranno in gran parte del Paese anche mercoledì 29 dicembre, quando piogge sparse insisteranno su parte della Calabria e della Sicilia. Una perturbazione in transito sull'Europa centrale lambirà l'arco alpino, e per mercoledì sono previste piogge in Valle d'Aosta e sull'alto Piemonte, con la neve che arriverà a quote eccezionalmente elevate per la stagione, restando al di sopra dei 2.000 metri. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche alle Alpi lombarde e all'Alto Adige, con neve solo a quote molto alte.

Le temperature aumenteranno al Nord-Ovest e sull'arco alpino, mentre nel resto del Paese non subiranno variazioni di rilievo. In generale osserveremo ovunque valori superiori alla media stagionale.

Anticiclone in rinforzo verso Capodanno: la tendenza meteo

Nella mattinata di giovedì 30 ottobre le Alpi orientali saranno coinvolte dagli effetti residui della perturbazione transitata mercoledì, con tempo in miglioramento nella seconda parte della giornata. Nel frattempo tutto il Paese osserverà gli effetti dell'espansione di un potente anticiclone, che determinerà condizioni meteo stabili almeno fino al weekend di Capodanno.

In particolare, giovedì le schiarite avranno la meglio in gran parte dell'Italia, con l'eccezione di un po' di nuvole residue al Sud e in Sicilia e di nebbie in Val Padana. Le temperature aumenteranno ulteriormente.

La fase anticiclonica dovrebbe raggiungere l'apice proprio nel periodo di Capodanno, con condizioni meteo stabili ovunque fra il 31 dicembre e i primi giorni del 2022. Aumenteranno ulteriormente le temperature, che in particolare sulle Alpi potranno spingersi anche di 10-15 gradi al di sopra della media stagionale. L'anomalia sarà meno marcata nelle zone interessate dalle nebbie, che localmente saranno anche fitte e insistenti e contribuiranno a mantenere le temperature su valori un po' più bassi.