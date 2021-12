Meteo Capodanno 2022: apice del caldo anomalo. Nessuna pioggia e nebbie in pianura

L'apice della fase anticiclonica coinciderà proprio con il Capodanno 2022 che trascorrerà con un clima particolarmente caldo per il periodo. Nel dettaglio, sabato 1 gennaio 2022 avremo cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia. Nebbie estese in Pianura Padana, lungo le coste dell’alto Adriatico e nelle valli della Toscana (insistenti per gran parte della giornata); locali nebbie anche nel Lazio e lungo le coste della Sardegna; strati di nuvolosità bassa lungo le coste della Liguria.

Temperature minime per lo più in rialzo; massime in aumento all’estremo Sud, in lieve calo al Centro. Le temperature saranno ovunque superiori alla media, in particolare sulle aree collinari e montuose del Centro-Nord, anche di 10-15 sulle Alpi occidentali. Venti in generale deboli; moderato Maestrale sul Canale di Sicilia, sul mare Adriatico meridionale e sul canale d’Otranto. Mari: mossi canale di Sicilia, Adriatico meridionale, canale d’Otranto; in prevalenza poco mossi gli altri bacini.

L’alta pressione nelle giornate successive tenderà a indebolirsi, molto lentamente; i primi giorni dell’anno trascorreranno quindi senza il passaggio di perturbazioni, con un clima che ancora si manterrà eccezionalmente mite. Assisteremo a un deciso aumento della nuvolosità di tipo basso, oltre che sulla Liguria anche sui settori tirrenici della penisola; in Pianura Padana insisteranno nebbie, foschie dense e strati di nubi basse. Secondo gli ultimi aggiornamenti, una perturbazione atlantica potrebbe sfiorare il nostro Paese intorno al 5 gennaio.