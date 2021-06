Meteo, nel weekend del 19 e 20 giugno l'apice dell'ondata di caldo

Sull'Italia si sta aprendo la prima ondata di caldo dell'estate 2021 e l'alta pressione di matrice africana dominerà la scena meteo per diversi giorni. Secondo la tendenza meteo, il caldo raggiungerà l'apice nel weekend tra il 19 e il 20 giugno, quando la colonnina di mercurio raggiungerà anche la soglia dei 40 gradi nelle zone più roventi.

Le previsioni meteo per il weekend

Sabato 19 giugno il sole avrà la meglio in gran parte del Paese. Nel pomeriggio le nuvole aumenteranno sull'arco alpino e potranno essere accompagnate da locali temporali di calore.

Le temperature aumenteranno in tutta Italia, con valori che potranno aggirarsi diffusamente intorno ai 34-35 gradi ma che soprattutto in Sardegna potranno anche superare la soglia dei 40 gradi, specie nelle zone interne.

Domenica 20 giugno il sole resterà protagonista sulle regioni meridionali e in Sicilia. Sul resto del Paese le condizioni meteo saranno influenzate da una perturbazione in avvicinamento che porterà qualche nuvola. Le nuvole saranno più compatte sulle aree alpine, dove fin dalla prima parte del giorno si osserveranno rovesci e temporali.

Il caldo aumenterà ulteriormente, con temperature decisamente al di sopra della norma da Nord a Sud. Molte regioni supereranno i 35 gradi, e nelle zone più calde si registreranno anche valori intorno ai 40°C.

L'ondata di caldo insisterà sulle regioni meridionali e in Sicilia anche all'inizio della prossima settimana, mentre al Centro-Nord e in Sardegna le temperature caleranno grazie all'aria più fresca richiamata dalla perturbazione che da domenica coinvolgerà le Alpi. Il clima resterà comunque decisamente estivo, con valori spesso al di sopra della norma.