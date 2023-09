Meteo: caldo nella seconda parte di settimana con anomalia termica. Ecco dove

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata di giovedì 7 settembre vedrà persistere una certa instabilità al Sud e in Sicilia con lo sviluppo di rovesci e temporali isolati sull'Appennino meridionale e in Sicilia, con possibili sconfinamenti sulle coste della Campania e del nord dell'Isola. Nel resto del Paese il sole avrà la meglio praticamente ovunque. La ventilazione sarà ancora in prevalenza orientale, debole al Centro-Nord, più intensa per venti di Grecale sullo Ionio e in Sicilia.

Venerdì 8 ancora qualche locale e breve rovescio potrebbe interessare nel pomeriggio le stesse aree del Sud e della Sicilia a causa del vortice depressionario che a fine giornata si allontanerà dal nostro Paese, con attenuazione del vento anche sulle regioni meridionali.

Nella seconda parte di settimana al via una fase stabile e calda: la tendenza meteo

Successivamente sull'Italia si estenderà l'alta pressione, in grado di determinare una fase di tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale che interesserà gran parte del nostro continente. L'anomalia termica sarà più marcata sull'Italia settentrionale dove questa situazione potrebbe prolungarsi fino alla prima parte della prossima settimana.