Meteo: caldo ancora intenso, ma ci sono forti temporali in arrivo. Le previsioni dal 20 giugno

Quella del solstizio d’estate– che cadrà giovedì 20 giugno alle 22:50 – è una giornata estremamente calda al Centro-Sud e nelle Isole maggiori, dove l’ondata di calore è all’apice e ci sarà il rischio di registrare ancora punte intorno ai 40 gradi. Al Nord-Ovest le temperature massime iniziano invece a calare, con una flessione che venerdì coinvolgerà anche il Nord-Est, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.

Il sistema perturbato richiamerà inizialmente altra aria sub-tropicale verso l’Italia, accentuando l’afa sulle regioni settentrionali e favorendo anche l’afflusso di notevoli quantità di sabbia del Sahara. Al contempo, però, causerà anche un aumento dell’instabilità che favorirà la formazione di forti temporali, soprattutto venerdì in gran parte del Nord dove non si esclude il rischio di fenomeni molto intensi come nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.

Un ulteriore guasto del tempo si osserverà tra sabato e domenica, con una seconda perturbazione, di origine nord atlantica (perturbazione numero 9 del mese), che scivolerà lungo la Penisola accompagnata da una ventilazione di Maestrale, mettendo fine all’ondata di calore anche al Centro-Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 20 giugno

Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nord, in Toscana e in Sardegna, con isolati acquazzoni sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti anche sulle vicine pianure del Piemonte. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero calo nelle zone alpine e al Nord-Ovest, in ulteriore aumento invece nel resto d’Italia, con punte di 36-40°C al Centro-Sud e nelle Isole, dove specialmente nelle aree interne non si esclude la possibilità di locali picchi anche superiori.

Le previsioni meteo per venerdì 21 giugno

Venerdì tempo in sensibile peggioramento al Nord, con rovesci e temporali anche di forte intensità, e quindi son il rischio di grandine, nubifragi e forti raffiche. I fenomeni inizieranno dalle Alpi e dal Nord-Ovest per arrivare in serata in Triveneto e in Emilia, dove il calore accumulatosi in giornata potrebbe favorire lo sviluppo di locali fenomeni molto intensi. Cielo sereno al Sud e Sicilia, poche nubi in più al Centro e Sardegna.

Temperature minime ancora oltre la norma; massime in calo nelle aree temporalesche; caldo in attenuazione anche in Toscana e Sardegna. Debole o moderata ventilazione di Maestrale su Isole e mar Tirreno.