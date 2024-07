Meteo: caldo africano ma anche temporali da venerdì 12 luglio. Zone e tempistiche

Nella parte centrale della settimana il clima sarà molto caldo su tutte le regioni. Poi, da venerdì 12 luglio si profila una fase di tempo più instabile sulle aree alpine e prealpine mentre insisterà il grande caldo al Centro Sud. Con maggiore dettaglio, nella giornata di giovedì 11 luglio avremo un tempo diffusamente soleggiato su tutte le regioni, con caldo in aumento al Nord. Qualche cumulo sulle Alpi, ma con basso rischio di piogge. Venti generalmente deboli. Temperature diurne per lo più comprese tra 33 e 37 gradi sulle principali città.

Venerdì non si registra nessun cambiamento sulle regioni centro meridionali, mentre si avrà un deciso aumento dell’instabilità - dunque della probabilità di rovesci e temporali -, sulle Alpi e sulle Prealpi, in particolare tra alto Piemonte e Lombardia settentrionale. I primi fenomeni saranno possibili già tra notte e mattino.

Nel weekend si attenua il caldo al Nord mentre al Centro-Sud insiste senza sosta: la tendenza meteo

Per quanto riguardo il weekend, nella giornata di sabato 13 ancora sole al Centro-Sud, un po’ di nubi invece sulle Alpi e sul Nordovest con rovesci isolati più probabili sulle Alpi orientali e sul Piemonte centro settentrionale. Caldo in attenuazione sul Nordovest.

Domenica 14 tempo nuovamente stabile e soleggiato in tutto il Nord. Caldo sempre intenso al Centro-Sud e in Sicilia; il clima sarà caldo anche al Nord ma con valori non troppo distanti dalla norma. La tendenza per il weekend necessita di ulteriori verifiche, per maggiori dettagli vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.