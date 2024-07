Meteo, caldo intenso da Nord a Sud: afa e notti tropicali

L’alta pressione africana occuperà il Mediterraneo centrale e l’Italia fino a fine luglio, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile da Nord a Sud con basso rischio di temporali pomeridiani anche sulle zone montuose.

Il rovescio della medaglia è che il caldo resterà intenso, seppur con un temporaneo lieve calo delle temperature tra lunedì e martedì sulle regioni settentrionali e su quelle del versante adriatico per l’arrivo sull’alto Adriatico e al Centro-Sud di una debole ventilazione settentrionale. L’inizio di settimana vedrà invece ancora punte massime vicine ai 40 gradi in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Il caldo tonerà ad intensificarsi ovunque tra mercoledì e giovedì quando anche sulle pianure tra Emilia Romagna e Veneto le temperature potranno avvicinarsi alla soglia dei 40 °C. L’evoluzione successiva resta incerta ma al momento non si esclude una fase instabile al Nord tra la fine di giovedì e venerdì con il ritorno dei temporali anche in pianura che dovrebbero attenuare caldo e afa.

Le previsioni meteo per lunedì 29

Al mattino un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, con un cielo fino a parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra la fascia prealpina e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma con tendenza a schiarite; in prevalenza sereno nelle altre zone. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali di calore sulle Alpi Marittime, sull’Appennino emiliano, abruzzese e molisano; sempre sereno o al più poco nuvoloso altrove.

Caldo afoso intenso seppure con un lieve calo delle temperature al Nord e versante adriatico; massime in lieve aumento invece sul settore tirrenico, su quello ionico e in Sicilia. Venti deboli: orientali su alto Adriatico e in Val Padana; in prevalenza di Maestrale al Centro-Sud. Localmente un po’ mosso l’Adriatico, in generale poco mossi o calmi i restanti mari.

Le previsioni meteo per martedì 30

Tempo stabile e soleggiato. Al mattino qualche annuvolamento sparso sulla bassa Calabria tirrenica e al Nord tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Prealpi venete ma in graduale diradamento. Nel pomeriggio si formerà un po’ di nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose del Nord, della Calabria e della Sicilia ma con basso rischio di fenomeni; non si escludono però isolati e brevi rovesci sulle Alpi occidentali del Piemonte.

Temperature in lieve calo al Centro-Sud tra il settore appenninico e il versante adriatico; picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e nelle due Isole maggiori. Venti moderati settentrionali tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio con mari mossi; deboli altrove.