Meteo, caldo al Centro-Sud: punte di 40°C. L'anticiclone cede al Nord: da sabato 8 tornano i temporali

L’Anticiclone Nord-Africano, accompagnato da una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale, dal Mediterraneo si è spinto sul nostro Paese, determinando generali condizioni di tempo stabile.

La sua azione proseguirà anche nei prossimi giorni al Sud e nelle Isole: le attuali proiezioni infatti indicano che il caldo anomalo, con temperature in rapida crescita già in questo fine settimana (con picchi oltre i 35 gradi sabato in Sardegna e domenica al Sud e Sicilia) e insisterà al Sud probabilmente per gran parte della prossima settimana; l’assenza di precipitazioni aggraverà, associata al “caldo africano” non potrà che aggravare le condizioni di siccità.

Al Centro-Nord invece l’alta pressione si va ritirando a partire dalle regioni settentrionali, dove sabato torna un po’ di instabilità sulle Alpi e localmente sulle vicine zone di pianura. Nel corso della giornata di domenica l’ulteriore indebolimento dell’anticiclone lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione (la numero 4 del mese) che investirà soprattutto il Nord, con fenomeni più diffusi e anche di forte intensità (con possibili nubifragi e grandinate), in propagazione dalle Alpi e dal Nord-Ovest verso il Triveneto e, a fine giornata, anche in Emilia e Toscana.

La prossima settimana inizierà con un’altra giornata di tempo molto instabile al Nord: lunedì i fenomeni più intensi dovrebbero interessare in particolare il settore alpino, la Lombardia e il Nord-Est. Le piogge e i temporali insisteranno al Nord anche nei giorni successivi.

Le previsioni meteo per sabato 8

Tempo soleggiato con cielo al più poco nuvoloso in Emilia Romagna, regioni del Centro-Sud e Isole maggiori. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel resto del Nord, con qualche rovescio in Veneto; sviluppo nel pomeriggio di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, con possibile coinvolgimento delle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

Temperature oltre la media ovunque, in ulteriore aumento al Centro-Sud con punte di 34/35 gradi al Sud, oltre i 35 gradi in Sardegna e Sicilia; per effetto di moderati venti di Scirocco possibili picchi vicini ai 40 gradi sulla Sardegna occidentale.

Le previsioni meteo per domenica 9

Nuvolosità in aumento al Centro-Nord, compatta sulle Alpi, più debole anche in Sardegna e Campania. Soleggiato altrove. Piogge al mattino su Alpi occidentali e lombarde; dal pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo sulle regioni settentrionali, tranne in Romagna e coste dell’alto Adriatico. In serata i temporali saranno più diffusi e frequenti in gran parte del al Nord e in Toscana. Sono possibili fenomeni intensi con rischi di locali nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Temperatura massima in calo nelle regioni interessate dal peggioramento e in Sardegna. In rialzo al Sud e in Sicilia. Ventoso sui mari di ponente per venti moderati o tesi meridionali.