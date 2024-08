Meteo, caldo di nuovo in aumento nei prossimi giorni: quando torna l'anticiclone? La tendenza dal 22 agosto

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una nuova rimonta anticiclonica che nei prossimi giorni riporterà sull'Italia tanto sole e caldo in aumento. In particolare, da mercoledì sarà l'anticiclone delle Azzorre a estendersi verso il nostro Paese, ma le attuali proiezioni mostrano che - tra giovedì 22 e sabato 24 agosto - tornerà a prevalere il più caldo collega nord africano.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Dopo una prima estensione dell’anticiclone delle Azzorre attesa per mercoledì, tra giovedì 22 e sabato 24 agosto sul nostro Paese si consoliderà la componente nord africana dell’anticiclone, che determinerà condizioni meteo diffusamente stabili e soleggiate, accompagnate da un aumento del caldo. Qualche temporale pomeridiano potrà ancora svilupparsi a ridosso dei rilievi, mentre un po’ di nuvole interesseranno anche il basso Tirreno, specie la Calabria tirrenica, ma senza fenomeni particolarmente rilevanti. Solo per venerdì si profila il possibile sviluppo di temporali più significativi anche in Sicilia, specie nelle zone interne.

In questo contesto i venti resteranno per lo più deboli e le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente. Anche se non raggiungeremo i valori estremi delle scorse settimane, infatti, la colonnina di mercurio si riporterà su valori diffusamente al di sopra della norma, con punte per lo più comprese tra i 34 e i 37 gradi.

Nella giornata di domenica 25 agosto potremmo poi assistere all’arrivo di una nuova perturbazione. Ancora molta l’incertezza sulla traiettoria e la portata dei suoi effetti: secondo lo scenario che si profila come più probabile dovremmo assistere a un aumento delle nuvole al Nord, con temporali in sviluppo sulle Alpi e in probabile estensione sulle pianure del Nord-Ovest. Le temperature tenderanno a calare nelle zone coinvolte dal passaggio perturbato, mentre nel resto dell’Italia dovrebbe insistere un caldo moderato.

Seguite i prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.