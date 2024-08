Meteo, torna ad aumentare il caldo: la tendenza fino alla settimana di Ferragosto

Per l’area mediterranea e l’Italia la prossima settimana si conferma all’insegna di solide condizioni di alta pressione associate a una massa d’aria calda di origine sub-tropicale, e quindi con giornate prevalentemente stabili, soleggiate e via via più calde e afose.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Più nel dettaglio mercoledì 7 agosto la stabilità anticiclonica sarà evidente al Centro-Sud, dove al più si svilupperà un po’ di nuvolosità cumuliforme nelle ore più calde attorno ai monti dell’Appennino e della Sicilia dove non si esclude qualche breve fenomeno isolato. Il Nord verrà invece lambito da un sistema nuvoloso in transito oltralpe con il rischio che qualche rovescio o temporale, più diffuso su Alpi e Prealpi, possa coinvolgere tra pomeriggio e sera anche alcune zone della Val Padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Questa instabilità potrà far calare lievemente le massime in queste zone mentre al Centro-Sud avremo valori stabili o in lieve aumento, per lo più compresi tra 32 e punte di 36-37 gradi ed associati a una scarsa ventilazione.

Giovedì 8 agosto il tempo si stabilizza al Nord con prevalenza di sole, assenza di piogge e temperature che guadagneranno 2-3 gradi arrivando a punte pomeridiane di 34-35 gradi. Qualche episodio pomeridiano di instabilità sarà ancora possibile lungo l’Appennino e sui monti della Sicilia orientale mentre lontano dai rilievi prevarrà sempre il sole con un caldo quasi inalterato, leggermente mitigato lungo l’Adriatico da una ventilazione di Maestrale.

Le proiezioni meteo fino alla settimana di Ferragosto

Tra venerdì e il fine settimana la stabilità anticiclonica dovrebbe divenire ancora più efficace con la sostanziale scomparsa di fenomeni ed una generale intensificazione del caldo e dell’afa con numerose punte massime vicine o sopra i 35 gradi e picchi di 37-40 gradi.

Secondo le proiezioni meteo a più lunga scadenza anche la settimana di Ferragosto potrebbe iniziare con questa situazione di caldo intenso ma con la possibilità che l’anticiclone possa cominciare a indebolirsi a iniziare dal Nord. Si tratta di una evoluzione ancora affetta da molta incertezza che andrà verificata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.