Meteo, caldo in aumento: picchi verso i 40 gradi nei prossimi giorni. Le zone più roventi e la tendenza dal 9 luglio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che per gran parte della prossima settimana assisteremo a una prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con clima caldo in tutte le regioni. Una nuova ondata di calore insisterà infatti su tutto il nostro territorio, con valori particolarmente elevati al Centro-Sud dove le massime si spingeranno ben oltre i 35 gradi.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Martedì 9 luglio il sole avrà la meglio su gran parte delle regioni italiani, con qualche nuvola in più nel pomeriggio intorno alle Alpi e agli Appennini. Soffieranno venti tesi di Maestrale sul canale d'Otranto e l'Adriatico meridionale, generalmente deboli o a regime di brezza altrove. Le temperature saranno diffusamente in aumento, specialmente al Centro-Nord: in generale si prevedono valori massimi per lo più compresi tra 30 e 33 gradi al Nord, tra 32 e 35 gradi al Centro, fino a 36-37 gradi al Sud e sulle Isole.

Per mercoledì si profila uno scenario meteo molto simile, ma sulla Valle d'Aosta e l'alto Piemonte sarà possibile un temporaneo aumento dell'instabilità nel pomeriggio. Il caldo aumenterà ulteriormente in tutta Italia, con la colonnina di mercurio che si spingerà ancora ben al di sopra dei 35 gradi al Centro-Sud.

La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana è ancora piuttosto incerta, ma secondo l'evoluzione attualmente più probabile le regioni settentrionali andrebbero incontro a un nuovo aumento dell'instabilità dovuto all'arrivo di una perturbazione, che porterà temporali e un calo delle temperature. Farà probabilmente ancora molto caldo al Centro-Sud, dove il tempo dovrebbe restare stabile.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli sul prossimo weekend.