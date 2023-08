Meteo, caldo e afa soffocano l'Italia: dal 23 agosto giornate roventi e notti tropicali

L’Italia resta nella canicola: la fiammata africana, responsabile di questa terza e intensa ondata di caldo, è destinata a proseguire fino all’ultimo weekend di agosto. Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, infatti, confermerebbero una “rinfrescata” tra domenica 27 e martedì 29, a partire dalla domenica e dalle regioni settentrionali, pilotata da un intenso fronte temporalesco, associato ad una massa d’aria più temperata nord atlantica, potenzialmente molto instabile. Ma la tempistica in tal senso resta incerta, da confermare nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Fino ad allora il clima rovente non darà tregua, di giorno e di notte, con il termometro in pianura diffusamente sopra la soglia dei 35 °C, fino a sfiorare i 40°C sulle regioni centrali tirreniche e sulla bassa valle padana. All’alba le temperature minime faranno spesso fatica a scendere sotto i 25 gradi, unite ad elevati tassi di umidità.

In montagna proseguirà il caldo eccezionale, con lo zero termico nelle Alpi poco sotto i 5000 metri, mentre a circa 1500 metri si sfioreranno ancora i 30 gradi. In tutti i casi parliamo di un’anomalia termica anche di 10 gradi rispetto alla media stagionale.

Le previsioni meteo per mercoledì 23

Tempo prevalentemente soleggiato, stabile e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi attorno alle zone montuose, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore nelle Alpi, sull’Appennino calabrese e nelle zone interne della Sicilia.

Temperature senza grandi variazioni: massime fino a 38-39°C sulla bassa val padana tra Lombardia ed Emilia, nelle zone interne e tirreniche peninsulari e in Sardegna. Minime all’alba in molti casi non inferiori a 24-25 gradi. Clima afoso soprattutto al Nord. Venti: a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 24

Giornata fotocopia alla precedente. Sole e clima rovente su tutte le regioni italiane. Nel pomeriggio aumenterà un pochino il rischio di temporali di calore nelle Alpi, nelle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia.

Temperature pressoché stazionarie, generalmente comprese tra 31 e 38 °C, con picchi localmente superiori nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna e in Umbria. All’alba le temperature minime restano ovunque superiori ai 20 gradi. Venti: a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.