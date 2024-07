Meteo: caldo e afa sull'Italia anche oggi (16 luglio). Quanto durerà?

La settimana appena iniziata si conferma dominata dall’Anticiclone Africano, che manterrà condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato e temperature molto oltre la norma. L’intensa ondata di calore che da giorni investe il Centro-Sud Italia è destinata infatti a prolungarsi almeno fino al prossimo fine settimana, con picchi termici di 40/42 gradi al Meridione e in Sicilia; anche al Nord le temperature e i livelli di umidità sono in aumento. Soltanto alcuni settori alpini sono in queste ore interessati da locali episodi di instabilità in quanto lambiti da una perturbazione in transito sull’Europa centrale.

Le caratteristiche anomale della massa d’aria giunta sull’Italia sono evidenti anche osservando la quota raggiunta dallo zero termico, che sulle Alpi si spinge fino a 4200/4400 metri. Il caldo ovviamente aumenterà anche di notte, con valori notturni sempre più raramente sotto i 20 °C e, anzi, nei centri urbani, prossimi a 24-25 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 16 luglio

Ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato, ma con annuvolamenti fin dal mattino sui settori alpini della Lombardia e in Trentino Alto Adige, con possibili rovesci o isolato temporali sui rilievi più settentrionali tra pomeriggio e sera. Nuvolosità sulle coste liguri e un po’ di nubi in temporaneo sviluppo anche sul resto dell’arco alpino e in Appennino.

Clima caldo e afoso: temperature stazionarie o in ulteriore aumento con valori massimi tra 30 e 36 gradi al Nord, 32/37 gradi al Centro e in Sardegna, 33/40 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 luglio

Non ci saranno cambiamenti di rilievo rispetto al giorno precedente: la giornata trascorrerà con il sole e con un caldo intenso, in ulteriore lieve aumento; un po’ di nuvole solo sulle Alpi, con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano nei settori orientali, in esaurimento entro sera. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.