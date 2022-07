Meteo, weekend del 16 e 17 luglio sotto un caldo africano: valori in aumento al Sud e Isole

Weekend del 16 e 17 luglio con l’Anticiclone Nord-Africano stabilmente posizionato sull’Italia e quindi tempo in prevalenza soleggiato e caldo afoso intenso. Rispetto agli ultimi giorni però il caldo sarà più intenso al Sud e Isole, dove le temperature sono attese in crescita, mentre al Centro-Nord caleranno leggermente.

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, il peggio di questa quarta ondata potrebbe arrivare nella parte centrale della prossima settimana, a partire da mercoledì 20, con una ulteriore intensificazione del caldo africano e temperature diffusamente fino alla soglia dei 40 gradi.

Sul fronte idrico, la situazione resta gravemente compromessa, con la siccità destinata a proseguire ad oltranza.

Le previsioni meteo per sabato 16

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con a tratti qualche nuvola innocua in più solo al Nordest e Liguria. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi, dove si formerà pure qualche temporale; sempre tanto sole altrove.

Temperature massime in leggera flessione e in generale inferiori a 36 gradi al Nord; in lieve aumento altrove, con punte fino a 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Venti in generale deboli.

Le previsioni meteo per domenica 17

Tempo in generale soleggiato in tutta Italia; solo nelle ore più calde si formeranno un po’ di nuvole sulle zone montuose, localmente più consistenti lungo il crinale appenninico dove non si escludono occasionali e brevi temporali di calore.

Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord; in leggera flessione anche nelle regioni centrali adriatiche, stazionarie o in lieve aumento altrove. Sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole si toccheranno i 37-38 gradi. Venti: da deboli a localmente moderati settentrionali su mare e regioni adriatiche e mar Ionio. Mari calmi o poco mossi.