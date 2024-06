Meteo: 19 giugno con caldo africano e punte di 40 gradi, ecco dove

Ci avviamo verso il culmine della breve ma intensa ondata di caldo sull’Italia, che coincide con il periodo a ridosso del solstizio d’estate(domani, giovedì 20 giugno, alle 22.50). Al Nord il tempo stabile, tanto atteso dopo un periodo eccezionalmente piovoso, ha già portato alle prime temperature superiori alla soglia dei 30 gradi di questa stagione; inoltre le minime della notte sono rimaste sopra i 20 gradi (“notti tropicali”) in molte aree di pianura e costiere del Nord e, più diffusamente, nel resto del Paese.

Al Centro-Sud e nelle Isole gli effetti dell’aria calda associata all’Anticiclone africano sono più evidenti: ieri nell’interno della Sardegna è stata registrata una massima ai 40,7 °C (dati rete stazioni MeteoNetwork), complici i venti di Scirocco; tra oggi e venerdì picchi intorno o superiori ai 40 gradi saranno possibili anche in altre regioni. L’espansione dell’Anticiclone dal Mediterraneo verso le nostre regioni ha portato con sé anche stavolta un notevole quantitativo di polvere dal Sahara.

L’attuale situazione cambierà poi a partire dalle nostre regioni settentrionali: dalla Penisola iberica infatti si avvicinerà lentamente una perturbazione atlantica (la numero 8 del mese) la quale inizialmente richiamerò altra aria sub-tropicale verso l’Italia, accentuando l’afa sulle regioni settentrionali; in seguito (ma è un’evoluzione ancora da confermare) dovrebbe attraversare il Nord tra giovedì e venerdì, con una fase temporalesca anche intensa e una conseguente attenuazione del caldo. A seguire, tra sabato e domenica una seconda perturbazione nord atlantica (la 9), scivolando lungo la Penisola accompagnata da una ventilazione di Maestrale, dovrebbe interrompere l’ondata di calore anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel corso della giornata passaggio di strati di nuvolosità alta (velature) sulle regioni centro-settentrionali e, più consistente, sulla Sardegna. Nubi in sviluppo nel settore alpino occidentale, dove non si escludono brevi e isolati rovesci nel pomeriggio, più probabili sui rilievi della Valle d’Aosta.

Temperature in aumento, con massime per lo più tra 29 e 35 gradi, con punte di 36 al Nord-Est e in Emilia, di 38-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e nelle Isole. Venti moderati di Scirocco sul mar Tirreno occidentale, che diviene mosso. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per giovedì 20 giugno

Al Nord e sull’alta Toscana cielo irregolarmente nuvoloso, con più nubi al mattino al Nord-Ovest, associata ad alcune piogge o isolati rovesci in Piemonte. Nel pomeriggio tempo più instabile, con alcuni temporali in Valle d’Aosta e Piemonte. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, con al più qualche sottile velatura. Temperature massime in ulteriore lieve aumento tranne le Alpi e al Nord-Ovest, con punte di 40-42 °C nelle aree interne del Centro-Sud e Isole.