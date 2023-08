Meteo, caldo africano anche in montagna: zero termico a 5000 metri sulle Alpi

Sole, tempo stabile e clima bollente, anche in montagna, con lo zero termico che raggiunge quota record sulle Alpi, superando i 5000 metri.

L’Italia resta nella morsa dell’anticiclone africano, nella terza ondata di calore che adesso raggiunge il suo apice, stabilizzandosi su valori decisamente elevati fino alla fine della settimana.

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano, ad oggi, l’opzione “rinfrescata” tra domenica 27 e martedì 29, a partire dalla domenica e dalle regioni settentrionali. Ma la tempistica in tal senso resta molto incerta, da confermare nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto, abbiamo da soffrire a lungo la canicola, con il termometro che, in pianura, si porterà diffusamente sopra la soglia dei 35 °C, fino a sfiorare i 40 °C sulle regioni centrali tirreniche e sulla bassa valle padana.

Inutile dire che la calura non darà tregua neppure di notte, con temperature minime all’alba ovunque superiori a 20 gradi a bassa quota, unite ad elevati tassi di umidità.

Ma la notizia ancora più sconcertante è la prosecuzione del caldo eccezionale (e in qualche caso probabilmente da record) in montagna, con lo zero termico nelle Alpi prossimo alla quota dei 5000 metri, mentre a circa 1500 metri si sfioreranno ancora i 30 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 22

Tempo prevalentemente soleggiato, stabile e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di modesti cumuli attorno alle zone montuose, più consistenti e associati a locali bevi temporali di calore sull’Appennino meridionale tra bassa Campania, Basilicata e Calabria, nelle zone interne della Sicilia e, in forma più occasionale, anche sull’arco alpino.

Temperature per lo più in lieve aumento e sensibilmente oltre la norma: punte di 38-39 °C su valle padana, regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania e Sardegna, fino localmente a toccare i 40. Venti settentrionali in attenuazione al Centro-Sud. Mari calmi o poco mossi; ancora a tratti un po’ mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 23

Situazione pressoché invariata. Ancora sole, tempo stabile quasi ovunque e caldo intenso. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi attorno alle zone montuose, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore nelle Alpi, sull’Appennino calabrese e nelle zone interne della Sicilia.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime fino a 37-40 °C sulla bassa val padana tra Lombardia ed Emilia, nelle zone interne e tirreniche peninsulari, in Puglia e Sardegna. Minime all’alba in molti casi non inferiori a 24-25 gradi. Clima afoso soprattutto al Nord. Venti: deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.