Meteo: caldo africano agli sgoccioli. Tra 7 e 8 luglio vento e temporali

Questa ondata di caldo intenso ha finalmente le ore contate. A partire da questo mercoledì 6 luglio e nei giorni successivi la situazione cambierà radicalmente grazie all’arrivo dal Nord Europa di aria decisamente più fresca. Nella giornata odierna registreremo un primo e contenuto calo dei valori termici nel Nord Italia e settori Adriatici, giovedì 7 anche in Sardegna e sul versante tirrenico.

Il calo delle temperature sarà particolarmente sensibile tra il Nord-Est e il Centro-Sud tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì 8, in corrispondenza del passaggio di un fronte freddo temporalesco di origine nord-atlantica (perturbazione n.3 di luglio) accompagnato anche da una intensificazione dei venti settentrionali. Attenzione: localmente i temporali potranno essere di forte intensità. In tutto il Paese si perderanno dai 5 ai 10 gradi. Il fine settimana si prospetta all’insegna del tempo stabile e soleggiato ma le giornate saranno un po’ ventose e con mari mossi al Centro-Sud e le temperature faranno registrare valori anche sotto media lungo il versante adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 luglio

In mattinata tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio su bassa Pianura Padana e Appennino settentrionale; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose con qualche locale rovescio o temporale su Alpi e dorsale appenninica.

Temperature massime in lieve diminuzione al Nord e regioni adriatiche, con poche variazioni altrove; in Sardegna e Sicilia punte massime ancora vicine ai 40°C. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale sul Mare di Sardegna e intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per giovedì 7 luglio

Mattina piuttosto tranquilla con una maggior nuvolosità su Nord-Est, Appennino e Calabria tirrenica. Seguirà un pomeriggio instabile con rovesci e temporali su Alpi centro orientali e vicine pianure, settori interni delle regioni centrali, con un coinvolgimento parziale del Sud verso sera.

Temperature in progressiva diminuzione, con ancora locali picchi di 37 gradi al Sud e Sicilia. Venti di Maestrale in rinforzo dapprima in Sardegna, entro sera rinforzo più generale dei venti settentrionali.