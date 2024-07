Meteo, caldo africano a oltranza: quanto durerà? La tendenza da domenica 14

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’intensa ondata di caldo in corso sarà particolarmente duratura: nessuna svolta significativa in vista nel corso della prossima settimana, che proseguirà con temperature molto al di sopra della media e picchi massimi di 40 gradi o perfino più elevati. Roventi soprattutto il Centro-Sud e le Isole, ma anche il Nord andrà incontro a un’intensificazione del caldo accompagnata anche dall’aumento dell’afa.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Nello specifico, domenica 14 luglio le condizioni meteo torneranno diffusamente stabili e molto caldo: il sole avrà la meglio da Nord a Sud, con solo qualche velatura innocua in transito sulle regioni settentrionali.

Dopo l’attenuazione della calura che accompagnerà la fase instabile attesa tra venerdì e sabato, poi, le temperature torneranno ad aumentare in modo sensibile anche al Nord: i valori massimi si spingeranno ovunque oltre i 30 gradi, con tassi di umidità in graduale aumento che accresceranno il fastidio dovuto all’afa.

Nessuna tregua dal caldo per il Centro-Sud e le Isole maggiori dove le massime potranno ancora far registrare punte anche al di sopra dei 40 gradi, specie nelle zone interne. Ben oltre la norma anche le temperature minime, con la colonnina di mercurio che anche di notte resterà diffusamente oltre la soglia dei 20 gradi, in qualche caso anche al di sopra dei 25°C.

L’anticiclone nord africano manterrà il dominio sull’Italia anche nei giorni successivi, e secondo gli ultimi aggiornamenti l’ondata di caldo dovrebbe insistere per tutta la prossima settimana, 0 almeno fino al 20 luglio. Il sole avrà la meglio in tutto il Paese ma sulle zone alpine non si esclude lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde della giornata con la possibilità di sporadici e locali temporali.

In questo scenario i venti si manterranno molto deboli, con rinforzi di brezza nelle zone costiere.