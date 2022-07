Meteo, l'ondata di caldo quando finirà? La tendenza

Domenica 24 luglio il tempo resterà in prevalenza soleggiato, da segnalare solo lo sviluppo di brevi rovesci tra le Dolomiti e i rilievi friulani. I valori massimi rimarranno diffusamente sopra i 35 gradi, con punte che nelle zone più roventi potranno spingersi ancora oltre i 40 gradi. Valori meno estremi saranno possibili solo localmente lungo le coste, dove da metà giornata l’attivarsi delle brezze marine potrà smorzare la crescita diurna e in quota in montagna. Anche sui rilievi gli esperti si attendono comunque temperature eccezionali: domenica lo zero termico dovrebbe spingersi localmente fino ai 5000 metri, e perfino sulla cima del Monte Bianco si potrà arrivare a zero gradi o a registrare addirittura valori positivi.

L’ondata di caldo proseguirà anche durante la prossima settimana. Stando agli ultimi aggiornamenti ci potrebbero essere delle temporanee attenuazioni del caldo sulle regioni settentrionali a causa dell’aumento dell’instabilità determinato dal transito della coda di alcune perturbazioni che scorreranno sull’Europa centrale ma che lambiranno anche il Nord Italia.

In particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio si potrebbe verificare una prima e veloce fase temporalesca con i fenomeni che potrebbero interessare non solo i rilievi ma anche parte della pianura e una seconda fase si potrebbe profilare tra venerdì e sabato sempre con temporali possibili sulle pianure.

Questi eventi potrebbero dare temporaneamente un po’ di sollievo dalla calura anche se non saranno rilevanti sul fronte dell'emergenze idrica. Sulle regioni centro-meridionali non si prevedono grosse variazioni; si avrà tempo soleggiato e temperature elevate.