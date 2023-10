Meteo, breve tregua il 22 ottobre poi torna il maltempo

Il maltempo concede una tregua nel corso della giornata di domenica 22 ottobre, con la perturbazione numero 5 del mese in allontanamento dall’Italia, nonostante una certa nuvolosità residua, le piogge saranno quindi poche e per lo più di debole intensità. Tempo in prevalenza stabile anche lunedì, prima dell’arrivo di un’altra intensa perturbazione (la numero 6 del mese) che martedì porterà un nuovo e deciso peggioramento in parte del Centro-Nord e in Sardegna, con piogge e temporali anche di forte intensità, con rischio di nubifragi. Nel frattempo, tra alti e bassi, in gran parte del Paese le temperature oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo, con un po’ di caldo che resisterà solo all’estremo Sud. In base alle proiezioni odierne durante il resto della settimana si alterneranno fasi soleggiate e asciutte e altri momenti piovosi, con l’alta pressione sempre lontana dall’Italia.

Previsioni meteo per domenica 22 ottobre

Domenica alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con qualche pioggia residua per lo più confinata su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Appennino centrale e Campania. Temperature massime in leggero calo al Nord-Est e in Emilia, in rialzo invece nelle regioni centrali e meridionali, tranne le zone ioniche. Venti in attenuazione, in prevalenza deboli o moderati.

Previsioni meteo per lunedì 23 ottobre

Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e su Lazio, Abruzzo, Molise e isole maggiori. Nuvole altrove, più compatte dal pomeriggio al Nord-Ovest, con locali rovesci su Liguria, alta Toscana, in estensione in serata anche a Piemonte, bassa Lombardia e Appennino emiliano; possibili temporali in Liguria. Temperature massime in leggero aumento nelle regioni tirreniche e Isole, pressochè invariate altrove. Venti di Scirocco sulle Isole, nel Tirreno e nel Mar Ligure.