Meteo: breve fase instabile mercoledì 18 maggio, poi torna il gran caldo. La tendenza

Anche per tutta la prossima settimana la situazione meteo sarà segnata dall'insistenza dell'anticiclone e da un caldo dal sapore estivo.

Dopo un lunedì caldo ma con qualche temporale che specialmente al Nord-Est potrà estendersi dalle zone di montagna verso le vicine pianure, per martedì 17 maggio si profila una giornata con condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate.

In particolare, martedì il sole avrà la meglio in modo deciso soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord il cielo sarà in parte velato fin dal mattino. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi, dove potrà verificarsi qualche temporale, specie sulle Alpi orientali e sull'Appennino centro-meridionale. Il caldo rimarrà intenso, e in alcuni casi le temperature aumenteranno ulteriormente: sarà possibile registrare punte massime di 31-32 gradi nelle zone interne.

Breve parentesi instabile mercoledì 18 maggio: la tendenza meteo

Lungo il bordo orientale dell’anticiclone si muoverà una massa d’aria relativamente più fresca che mercoledì raggiungerà le nostre regioni infiltrandosi dai Balcani verso il settore adriatico. Gli effetti di questo ingresso di aria fresca da est saranno un leggero calo termico, specie sui versanti orientali del Paese, e un aumento dell’instabilità con possibile sviluppo di temporali soprattutto sulle zone montuose, al Nord-Ovest e in parte anche lungo il versante tirrenico della penisola.

Per quanto riguarda le temperature, i picchi più elevati si attenueranno ma il clima rimarrà insolitamente caldo per la stagione: le massime raggiungeranno punte intorno ai 30 gradi al Nord e sul settore tirrenico, mentre nelle altre zone si manterranno più contenute e vicine alla norma.

Meteo, nuovo aumento del caldo tra giovedì e venerdì

Già da giovedì le condizioni meteo saranno molto più stabili, mentre da venerdì l’alta pressione si estenderà più decisamente verso l’Italia favorendo stabilità e soprattutto un più marcato rialzo termico.

Specialmente da venerdì l’ingresso più deciso dell’aria calda porterà i picchi più elevati oltre i 30 gradi, specialmente nelle aree distanti dalle coste. Queste condizioni dovrebbero persistere con buona probabilità per tutto il weekend e fino all’inizio della successiva settimana.