Nella giornata della Befana la perturbazione tenderà a scivolare verso il Centro-Sud seguita da aria fredda che ridimensionerà le temperature anomale di questi ultimi giorni.

Meteo Befana: qualche pioggia e clima più freddo. Venti forti in Sardegna

Per l'Epifania il tempo sarà in miglioramento al Nord, dove prevarranno ampie schiarite. Solo in Emilia Romagna sono previsti fenomeni deboli al mattino, con neve oltre i 900 metri. Sul resto del Paese il cielo sarà nuvoloso, con qualche schiarita su Puglia e intorno allo Ionio, e solo in serata nel nord della Toscana. Le piogge saranno deboli e possibili su Marche, in provincia di Arezzo e Grosseto, e in Sardegna. Verso sera qualche fenomeno non è escluso in Sicilia. La neve cadrà fino a quota 800 metri nelle Marche.

Il clima diventerà più freddo: le temperature subiranno un netto calo, specie al Nord-Est e al Centro-Sud e in Sicilia dove è previsto un calo di 2-8 gradi.

Venti freddi soffieranno sulla Penisola fino a tesi sulle regioni centrali Adriatiche, in Liguria, sul Tirreno e in Sicilia; il vento di Maestrale sarà forte in Sardegna.

Tendenza meteo fino al weekend dell'8 e 9 gennaio

L’evoluzione per l’ultima parte della settimana mostra ancora ampi margini di incertezza. Secondo le attuali proiezioni tra venerdì 7 e sabato 8 il rischio di un po’ di instabilità dovrebbe interessare le estreme regioni meridionali e le isole maggiori, mentre un tempo prevalentemente soleggiato dovrebbe interessare il Nord e il settore tirrenico del Centro. La massa di aria fredda affluita sull’Italia favorirà temperature dal sapore invernale, prossime alla norma di inizio gennaio.

Per domenica 9 sembra possibile l’arrivo di una nuova perturbazione dalla traiettoria ancora estremamente incerta. Al momento le regioni a maggior rischio di pioggia dovrebbero essere quelle intorno al Tirreno, con nevicate anche a quote piuttosto basse nelle zone interne del Centro e sull’Appennino settentrionale. Sono comunque indicazioni da verificare nei prossimi aggiornamenti.